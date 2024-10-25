Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da bulunan terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi, operasyon sonucu içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Irak'ta terör hedeflerine hava harekatı - Son Dakika
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