Irak'ta terör hedeflerine hava harekatı

3.Sayfa

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da bulunan terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi, operasyon sonucu içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edildi. - ANKARA