İran, Kaçak Akaryakıt Gemisine El Koydu

İran, Basra Körfezi'nde 2 milyon 500 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koydu, operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki kara sularında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendi. İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Gouderzi yaptığı açıklamada, "Akaryakıt kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Bender Abbas kentindeki sınır muhafızları, İran kara sularında kaçakçılık yaptığı tespit edilen bir gemiye operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde komşu ülkelere sevk edilmek üzere toplam 2 milyon 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

13 kişi gözaltına alındı

Operasyon sırasında gemideki mürettebattan 13 kişinin gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiğini aktaran Gouderzi, ele geçirilen yakıtın değerinin yaklaşık 700 milyar Riyal (35 milyon TL) olduğunu ifade etti. - TAHRAN