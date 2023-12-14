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İş yerini kurşunladı: İçerde bulunan iş yeri sahibi ağır yaralandı - Son Dakika
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İş yerini kurşunladı: İçerde bulunan iş yeri sahibi ağır yaralandı

Kastamonu'da bir iş yerine yapılan silahlı saldırı sonucunda iş yeri sahibi ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmaktadır. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İş yerini kurşunladı: İçerde bulunan iş yeri sahibi ağır yaralandı
14.12.2023 - 23:52,
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İş yerini kurşunladı: İçerde bulunan iş yeri sahibi ağır yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'da kurşunlanan bir iş yerinde bulunan vatandaş, vurularak ağır yaralandı.

Olay, il merkezi İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimlikleri tespit edilemeyen bir şahıs, M.H.T.'ye ait iş yerinin önüne siyah bir araçla geldi. Araçtan inen şahıs, yangındaki silahla defalarca M.H.T.'ye ait iş yerine ateş etti. Yaşanan olayı sırasında iş yerinde bulunan M.H.T., kurşunların vücuduna isabet etmesi sebebiyle ağır yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerine geldiği araç ile kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.H.T., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.H.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Kastamonu, Olay, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerini kurşunladı: İçerde bulunan iş yeri sahibi ağır yaralandı - Son Dakika


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