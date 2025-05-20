İşçiler Tazminat İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
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İşçiler Tazminat İçin Eylem Yaptı

İşçiler Tazminat İçin Eylem Yaptı

Arnavutköy'de ELBİ Elektrik'ten çıkarılan işçiler, 5 aydır ödenmeyen tazminatları için eylem yaptı.

20.05.2025 16:32
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İstanbul Arnavutköy'de bir grup işçi, çalıştıkları ELBİ Elektrik isimli fabrikadan çıkartıldıktan sonra tazminatlarının ödenmediği iddiasıyla eylem yaptı.

Arnavutköy'de faaliyet gösteren ELBİ Elektrik isimli firmadan çıkarılan yaklaşık 20 işçi, tazminat ödemelerinin yaklaşık 5 aydır yapılmadığı gerekçesiyle fabrika önünde eylem gerçekleştirdi. Polis ekipleri, fabrika ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

"100 bin TL üzerinde alacağım var"

İşten çıkartıldıktan sonra taksit ödemelerinin yapılmadığını ve hiçbir muhatap bulamadığını öne süren işçilerden Naciye Şahin, "Şirket iflas etti gösterilerek bir kısmımızı işten çıkarttı. Bize herhangi bir ödeme yapılacağı söylenmedi daha sonra bizimle anlaşarak 10 bin TL taksitlendirmeyle ödemelerini yapacaklarını belirttiler. Benim 100 bin TL üzerinde alacağım vardı ancak aralık ayı itibariyle taksitlerimizi yatırmadılar. Biz muhatap bulamadık. Kimseyle görüşemedik işte bugün ikinci kez görüşme imkanım oldu. Telefonlarımızı engellediler açmıyorlar. 5 aydır taksitlerimizi ödemiyorlar. Bugün de yapılan görüşmede basınla görüştüğünüz için ödeme yapmayacağız diye yine tehdit ettiler bizi. Biz uzlaşmak istedik ama bir sonuç alamadık" dedi.

Fabrikada çalışan bir diğer işçi olan Abdülbaki Albayrak ise, "Biz eşimle birlikte burada çalıştık. Daha sonra işten çıkartıldık. Ödemelerimizi alamıyoruz. Bugün ikinci kez buraya gelerek durumumuzu söyledik. Arıyoruz telefonlarımızı açmıyorlar, sürekli bizi erteliyorlar. Ben başvuru yaparak ödememi almaya çalışacağım ve burayı şikayet edeceğim" ifadelerini kullandı.

Firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, iddiaların doğru olduğu, kurumun finansal sıkıntılarından dolayı ödemeleri geciktirdiği, ilk fırsatta ödemelerin yapılacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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