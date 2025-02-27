İshakpaşa Camii'nin Çınarı Devrildi - Son Dakika
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İshakpaşa Camii'nin Çınarı Devrildi

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Bursa'da 600 yıllık çınar, İshakpaşa Camii'nin üzerine devrildi, facia önlendi.

27.02.2025 01:45
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri devlet adamlarından İshakpaşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshakpaşa Camii'nin bahçesindeki 550 yaşındaki doğu çınarı kökünden çıkarak devrildi.

600 YILLIK CAMİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

600 yıllık İshakpaşa Camii'nin girişinde bulunan asırlık çınar ağacı kökünden çıkarak devrildi. Caminin duvarına dayanan ağacın gövdesinden parçalar yere düştü. Olay sırasında kimsenin olmaması olası faciayı önledi. İshakpaşa Camii, 1486 tarihli vakfiyesine göre; 1468-1469 yılından önce tamamlandı.

İshakpaşa Camii\'nin Çınarı Devrildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İshakpaşa Camii'nin Çınarı Devrildi - Son Dakika

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