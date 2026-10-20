İskenderun\'da SPA denetiminde çalışma izni olmayan 23 yabancı sınır dışı edilecek

İskenderun'da SPA denetiminde çalışma izni olmayan 23 yabancı sınır dışı edilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'da SPA ve masaj salonlarına yönelik denetimlerde 5 iş yeri kontrol edildi, çalışma izni bulunmayan 23 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Denetimlerde 4 çalışanın sigortasız, 4 kişinin hijyen belgesiz olduğu tespit edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde SPA ve masaj salonlarına yönelik denetimlerde 5 iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde çalışma izni bulunmadan çalıştırıldığı belirlenen 23 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 4 çalışanın sigorta girişinin bulunmadığı, 1 iş yerinin açma ve kapama saatlerine uymadığı, 4 kişinin ise hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi.
Kontrollerde ayrıca 23 yabancı uyruklu kişinin çalışma izni olmadan çalıştırıldığı belirlendi. Söz konusu kişiler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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