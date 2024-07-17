İslahiye'de Boş Bir Evde Yangın Çıktı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde boş bir evde yangın çıktı. İlk müdahaleyi çevredeki komşuların yaptığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, İslahiye ilçesi Yeni Mahalle'de İ.L. ve Ü.L.'ye ait olan ve bir süredir kullanılmayan evde çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın sonrası ilk müdahaleyi çevredeki komşular yaptı. Yangına hortumla su tutarak ilk müdahaleye yapan komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP