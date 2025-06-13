İsmet Bingöl'e 10 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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İsmet Bingöl'e 10 Yıl Hapis Cezası

13.06.2025 11:26
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Vesile Bingöl'ün intiharına neden olduğu gerekçesiyle İsmet Bingöl 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BAKIRKÖY'de 2023 yılında bir evde iple asılı halde bulunan Vesile Bingöl'ün ölümüne ilişkin görülen davanın son duruşması yapıldı. Tutuksuz sanık İsmet Bingöl 'İntihara yönlendirme' suçundan 6 yıl 'Eşe karşı eziyet' suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 24 Temmuz 2023 tarihinde Bakırköy'de meydana geldi. Vesile Bingöl, eşi İsmet Bingöl ile yaşadığı evde ölü bulundu. Başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, sanık İsmet Bingöl hakkında 'Kasten öldürme' suçlamasına yer verilmezken hakkında 'İntihara yönlendirme' ve 'Eşe karşı eziyet' suçlarından toplam 4 ila 18 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

'BİR FİSKE BİLE VURMADIM'

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık İsmet Bingöl, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.Tutuksuz sanık Bingöl savunmasında, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum ben hiçbir karıncayı incitmedim. Ben bu kadının 4 kere intihar etmeye çalıştığını ailesine söyledim. Saçını kesti onda bile beni suçladı. 4 çocuğum var onlara bir fiske bile vurmadım. Eşime bir kere bile zarar vermedim. Bunu ispat ederlerse ben ceza almaya razıyım; ama ben yapmadım. Basına da çıktılar olur olmadık şeyler dediler ancak ben hiçbir zaman ne eşime ne çocuklarıma birşey yapmadım. Ben ailesine defalarca dedim. Kendini camdan aşağı atmaya çalıştı yetmedi bıçaklamaya çalıştı, hap attı. Ona dedim ki 'Bak benim bir eşim intihar etti sen de etme' Her defasında yalvardım ona yapma diye. Benim bir tokadımı dahi kimse görmemiştir. 77 gün ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattım intihar ettiği zaman. Ben nasıl böyle birşey yapabilirim. Annem bile bu zulme dayanamadı öldü. Ben cezaevine girsem ne geçecek elinize 4 çocuğuma kim bakacak. Ben nasıl öyle bir canilik yaparım. Ben ailesine söyledim istemiyorum alın kızınızı dedim; ama ailesi Vesile'yi bana geri getirdi. Madem ben eziyet ediyordum niye bana geri gönderdiler. Bana dediler ki '2 kızımız boşandı bu da mı boşansın olmaz' Bir fiske bile vurmadım. Bu kadın ölmüş eşimi bile kıskanıyordu. Mezarına bile gitmeme izin vermiyordu. Gizli gizli gidiyordum bu böyle bir kadındı" dedi.

HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme tutuksuz sanık İsmet Bingöl hakkında 'İntihara yönlendirme' suçundan 6 yıl ve 'Eziyet' suçundan ise 4 yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Temmuz 2023 tarihinde Bakırköy'de meydana gelen Vesile Bingöl'ün ölümüyle ilgili hazırladığı iddianameyi tamamladı. İddianamede olay günü kolluk kuvvetlerine intihar ihbarı yapıldığı, polis ekiplerinin adrese gittiği ve Bingöl'ün ambulansa hayatını kaybetmiş şekilde alındığı bilgisi iddianamede yer aldı. Vesile Bingöl'ün kardeşi Şaban A., savcılığa verdiği ifadesinde, ablasıyla aynı apartmanda yaşadığını belirtti. Olay sabahı eniştesi İsmet Bingöl'ün 'Şaban koş koş' diyerek kendisini çağırdığını, içeri girdiğinde kardeşini yerde hareketsiz halde bulduğunu söyledi. Televizyonun sesinin çok yüksek olduğunu, İsmet Bingöl'ün ev haliyle uyumsuz biçimde giyinik olduğunu anlattı. Ayrıca İsmet Bingöl'ün ilk eşini öldürmekten dolayı bir süre cezaevinde kaldığını ve Vesile Bingöl'e zaman zaman şiddet uyguladığını aktardı. İddianamede, İsmet Bingöl'ün ilk eşinin ölümüne ilişkin dava sürecine de değinildi. Bingöl'ün o olayda da sabah saatlerinde eşinin başka bir odaya geçerek intihar ettiğini söylediği, ardından sinir krizi geçirdiği ve yakınlarına seslendiği, olayda somut bir intihar nedeni bulunamadığı, sonuç olarak davadan beraat ettiği ifade edildi. Savcılık, Vesile Bingöl'ün aldatma suçlamalarıyla baskı altına alındığını ve İsmet Bingöl'ün eşinin ölümünü istediğini değerlendirerek, onu bu ruh haline sürüklediğini belirtti. Bu kapsamda, Bingöl'ün sistematik baskı ve kötü muameleyle eşini intihara yönlendirdiği ifade edildi. İsmet Bingöl hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açılmadı. Ancak 'İntihara yönlendirme' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar, 'Eşe karşı eziyet' suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsmet Bingöl'e 10 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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