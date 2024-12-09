Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de şehit düştüğünü açıkladı.
Başdeğirmen, yaptığı açıklamada 2 helikopterin uçuşu esnasında küçük bir temasla kaza meydana geldiğini ve helikopterlerden birinin düşmesi sonucu üzücü kazanın yaşandığını ifade etti.
Şehitler arasında 2 teğmen, 2 başçavuş ve Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de yer aldığını belirten Başdeğirmen, "İsa Baydilli paşamızı kaybettik. Isparta'da ilk kez böyle bir olayla karşılaştık, çok üzgünüz" dedi. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: 'Paşamızı kaybettik, çok üzgünüz' - Son Dakika
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