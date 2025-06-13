Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 11 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce geçtiğimiz gün Isparta genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 11 şahıs yakalanarak adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da 11 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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