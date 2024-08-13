Isparta'da aracı baraja düşen kişi kurtuldu - Son Dakika
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Isparta'da aracı baraja düşen kişi kurtuldu

Isparta\'da aracı baraja düşen kişi kurtuldu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde aracı baraja düşen Zülkefil Yalvaçlı, yaşadıklarını anlattı. Aracının suya ilerlediği esnada kendini araçtan dışarı atarak kurtulan Yalvaçlı, olayı anlattı.

13.08.2024 13:59  Güncelleme: 14:07
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde aracı baraja düşen Zülkefil Yalvaçlı olay günü yaşadıklarını anlattı. Aracının suya ilerlediği esnada içerisinde olduğunu söyleyen Yalvaçlı, "Kurtulmak için mücadele ettim. Kendimi araçtan dışarı atarak kurtuldum" dedi.

Olay, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan Mısırlı Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraja balık tutmak için gelen Zülkefil Yalvaçlı (77) 32 YD 393 plakalı hafif ticari aracının el frenini çekmeyi unuttu. Aracının baraja doğru ilerlediğini gören sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve Isparta Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra gözden kaybolan araç ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu kıyıdan 30 metre ileride ve 22 metre derinlikte bulundu. Halatlarla bağlanan araç vinç yardımıyla barajdan çıkarıldı.

"Kurtulmak için mücadele ettim, kendimi araçtan dışarı attım"

Olay sonrası yaşadıklarını anlatan araç sahibi Zülkefil Yalvaçlı baraja balık tutmak için gittiğini ve iki gün boyunca orada konakladığını söyledi. Dönüş hazırlığı yaptığı esnada aküsünün bittiğini belirten Yalvaçlı, "Bende balık tutma hastalığı var. Dönüşümde aracım çalışmayınca vurdurmak istedim ve yönünü baraja doğru çevirdim. Araba bir anda hızlandı. Beraber suya doğru ilerledik ben o sırada bir şekilde kurtulmak için mücadele ettim. Kendimi araçtan dışarı atarak kurtuldum. Aracın içerisinde olan bütün eşyalarım gitti. Sonrasında kendi imkanlarımla köye döndüm. İki, üç gün boyunca dalgıç aradık. Dalgıç arkadaşımız geldi arabayı kurtardılar" dedi.

"Gelen mala gelsin"

Zülkefil Yalvaçlı'nın akrabası olan Ömer Yalvaçlı ise aracı çıkarmak için iki gün çözüm yolu aradıklarını belirterek, "Kuzenimi iki gün boyunca aradım ulaşamadım. Olay sonrası Mısırlı köyüne giderek çevredeki vatandaşlara durumu anlatıyor. Orada bulunan arkadaşlarım beni aradı ve ben de köye gittim. Aracı suyun içerisinde göremedik. İki gün boyunca dalgıç aradık. Sağ olsunlar Isparta Belediyesini aradık çok çabuk gelerek hemen müdahale ettiler. Dalgıç geldiği zaman arabanın 22 metre derinlikte olduğunu söyledi. O sırada biz de vinç çağırdık. Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri ve arama kurtarma ekipleri çok uğraştı, çok ilgilendiler. Allah onlardan razı olsun. Aracımızı kurtarıcıya atana kadar yardım ettiler. Aracı tamirciye bıraktık. Şu anda her şeyine bakılıyor. Bundan sonraki sürecini takip edeceğiz. Çok şükür amcamın oğlu Zülkefil Yalvaçlı'nın canı sağ. Gelen mala gelsin. Sevincimiz bu şekilde" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da aracı baraja düşen kişi kurtuldu - Son Dakika

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