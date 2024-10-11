Isparta\'da Arama Kurtarma Tatbikatı

Isparta'da JAK ekiplerince arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatın, kanyonlarda meydana gelebilecek mahsur kalma ve yaralanma olaylarına etkinliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. - ISPARTA
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