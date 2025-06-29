Isparta'da gerçekleştirilen 1 saatlik asayiş uygulamasında 121 şahıs ile 37 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün akşam saat 22.00 - 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 121 şahıs ile 37 araç ve sürücüsü denetime tabi tutuldu. Uygulamada kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulanırken, genel asayişin sağlanması adına denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da Asayiş Uygulaması - Son Dakika
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