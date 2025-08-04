Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 217 şahıs ve 55 araç denetlendi. 2 araca idari para cezası uygulandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Ağustos 2025 tarihinde 22.00-23.00 saatleri arasında il genelinde 4 farklı noktada asayiş uygulaması yapıldı. Denetimlerde toplam 217 şahıs ve 55 araç sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda 2 araca çeşitli gerekçelerle idari para cezası uygulandı. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da Asayiş Uygulaması - Son Dakika
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