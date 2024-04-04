Isparta'da Belediye Başkanı'nın silahlı seçim kutlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Isparta'da Belediye Başkanı'nın silahlı seçim kutlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Isparta\'da Belediye Başkanı\'nın silahlı seçim kutlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Isparta'nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı Nuri Erdoğan'ın silahlı kutlama yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.04.2024 23:40  Güncelleme: 23:44
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Isparta'da merkeze bağlı Kuleönü Beldesi Belediye Başkanı'nın silahlı seçim kutlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı Nuri Erdoğan'ın kapalı pazaryerinde silahlı kutlama yaptığı görüntülere ilişkin Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada, "Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Isparta'nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığı için 4 aday yarıştı. Mevcut Belediye Başkanı AK Parti'li Nuri Erdoğan yüzde 52,17 oy aldı. Seçimin tamamlanmasının ardından Kuleönü kapalı pazaryerine gelen başkan, orada toplanan kalabalığın ortasında havaya ateş ederken görüntülendi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Nuri Erdoğan, Isparta, Kuleönü, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Belediye Başkanı'nın silahlı seçim kutlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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