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Isparta'da çatı katında yangın

ISPARTA - Isparta'da 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Yedişehitler Mahallesi 2922. Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustan Ş.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yoğun dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.