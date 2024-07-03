Isparta'da çıkan yangında 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika
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Isparta'da çıkan yangında 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Isparta\'da çıkan yangında 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Isparta'nın merkeze bağlı Bozanönü köyünde çıkan yangında 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın ekiplerin ve vatandaşların çalışması sonucu söndürüldü.

03.07.2024 19:54  Güncelleme: 19:58
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Isparta'nın merkeze bağlı Bozanönü köyünde çıkan yangında 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın ekiplerin ve vatandaşların çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bozanönü köyünde biçilmiş tarım arazisinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri, Gönen ilçesi, Atabey ilçesi ve Kuleönü beldesi itfaiye ekipleri ve Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına vatandaşlarda dozerlerle destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan yangın sonucu 80 dönüm biçilmiş tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da çıkan yangında 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da çıkan yangında 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika
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