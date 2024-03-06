Isparta'da Devlet Demir Yollarına ait malzemeleri çalan 2 şahıs, ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde 25 Ocak'ta Devlet Demir Yollarına ait 57 adet gergi kıskacı, 57 adet vida ve 13 adet bağlantı aparatı raylar üzerinden sökülerek çalındı. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan koordineli çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını Y.D. ve E.D. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar çalınan malzemeleri hurdacılara sattıkları esnada suçüstü yakalandı.
Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da Demir Yolu Malzemeleri Çalan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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