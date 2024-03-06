Isparta\'da Demir Yolu Malzemeleri Çalan Şahıslar Yakalandı

Bolu'da aile içi tartışmada kadın tüfekle yaralandı

Bolu'da bir aile içi tartışma sonucunda kadın tüfekle yaralandı. Tartışmanın ardından kadının dayısı, yeğenini korumak için ateş etti ancak mermi kadına isabet etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Olayın ardından koca polise teslim oldu, dayının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.