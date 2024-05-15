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Isparta'da FETÖ üyeleri yakalandı

Isparta\'da FETÖ üyeleri yakalandı

Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir esnaf ve bir ihraç öğretim elemanı, polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı. İkili, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

15.05.2024 18:22
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Isparta'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hapis cezası ile aranan esnaf ve ihraç öğretim elemanı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, adli makamlarca 10 yıl hapis cezası ile aranan esnaf Ö.P. ve 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretim elemanı Y.D., Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde yakalandı. Ö.P. ve Y.D., Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da FETÖ üyeleri yakalandı - Son Dakika

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