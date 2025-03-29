Isparta\'da Hırdavat Dükkanında Yangın

Isparta'da Petek Sanayi Sitesi'nde bir hırdavat dükkanında çıkan yangında itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Petek Sanayi Sitesi 3301 sokakta bulunan bir hırdavat dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Eryiğit'e ait olan hırdavat dükkanda henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA