Isparta\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-17 Mart tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda 71 bin 520 makaron ve 57 kg kıyılmış tütün ele geçirdi. 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda bandrolsüz makaron ve tütün ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, çevre illerden Isparta'ya kaçak makaron ve tütün mamullerinin getirildiği bilgisi üzerine 15-17 Mart 2025 tarihleri arasında farklı ilçelerde operasyonlar düzenlendi. İlk olarak, 15 Mart'ta Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheli iki şahsın aracında yapılan aramada 31 bin 160 adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılarak kaçak ürünlere el konuldu.

Aynı günde ikinci operasyon gerçekleştirildi

Aynı gün, Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir şüphelinin aracında yapılan aramada 3 bin 220 adet bandrolsüz dolu makaron ve 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malzemelere el konuldu

17 Mart'ta Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda ise, iki şüpheliye ait ev, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda 27 bin 140 adet bandrolsüz dolu makaron, 11 bin adet bandrolsüz boş makaron, 52 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu. - ISPARTA