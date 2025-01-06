Isparta\'da Kaçakçılık Operasyonları

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Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2024 yılında silah ticareti, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak ürünlere yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ve tarihi eser ele geçirilirken, toplam 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılında silah ticareti, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak ürünlere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ve tarihi eser ele geçirilirken, toplam 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 12 adet tabanca, 570 adet tabanca üst kapağı ve 347 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik 26 ayrı operasyonda 386 adet sikke, 31 adet obje, 8 eski eser ve izinsiz kazılarda kullanılan 15 dedektör ile 118 kazı malzemesi ele geçirildi. Yakalanan 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaçak ve sahte ürünlere yönelik düzenlenen 11 operasyonda 100 bin 480 adet makaron, 411 litre alkollü içki, 260 paket sigara, 30 kilogram tütün, 48 adet motorlu testere ve 14 akıllı saat ele geçirildi. Yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA