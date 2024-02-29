Isparta'da kasap dükkanında av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da kasap dükkanında av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Isparta\'da kasap dükkanında av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Isparta'nın merkezine bağlı Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir kasap dükkanında çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan Ferhat Yıldırım, 57 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Mehmet B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.02.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da kasap dükkanında av tüfeği ile vurulan kişi 57 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 2 Ocak tarihinde Isparta'nın merkeze bağlı Bağlar Mahallesi 127 Cadde üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. (71) ile Ferhat Yıldırım arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Mehmet B., av tüfeğiyle Ferhat Yıldırım'a ateş açtı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden ve elinden yaralanan Ferhat Yıldırım sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede 57 gün sonra hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli Mehmet B. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet B., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da kasap dükkanında av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 14:52:13. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da kasap dükkanında av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement