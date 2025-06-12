Isparta\'da Kaybolan Genç Bulundu

Isparta'da serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan genç, göl kenarında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Isparta- Burdur karayolu üzerindeki Gelincik köyü yakınlarında bulunan Gelincik Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Alper A., iddiaya göre alkol aldıktan sonra serinlemek amacıyla göle girdi. Bir süre sonra gencin gözden kaybolduğunu fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sonucunda Alper A., göl kenarında baygın halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Alper A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA