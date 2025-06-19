Isparta\'da Kaza: Araç Alev Aldı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası alev alan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücü, yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Fakılar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından otomobil bir anda alev aldı. Sürücü Bayram S., alev alan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bayram S.'yi ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA