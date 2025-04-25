Isparta\'da Kereste İmalathanesi Yandı

Isparta'da sobadan sıçrayan kıvılcımlar kereste imalathanesi küle döndürdü

Alev alev yanan imalathane itfaiye ekiplerince söndürüldü

ISPARTA - Isparta'da sabah saatlerinde bir kereste imalathanesinde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 08.20 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi 3227. Sokak'ta bulunan bir kereste imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sobadan sıçrayan kıvılcım sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm imalathaneye yayıldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, imalathanede ciddi maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.