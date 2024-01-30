Isparta\'da otelde yapılan aramada çok sayıda malzeme ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bir otelde yapılan aramada çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 1 şahıs tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Isparta'da şüpheli şahısların konakladıkları otelde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar neticesinde; 1 adet vahim niteliğinde bulunan otomatik silah, 1 adet seri ateş yapmaya haiz otomatik silah aparatı, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 4 adet şarjör ve 146 adet uzun namlulu ve tabanca fişeği ve 100 Adet tabanca yapımında ve tamiratında kullanılan silah parçası ele geçirildi.

İşlenen suçlar çerçevesinde M.D ve Ç.İ.D isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan M.D isimli şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken, Ç.İ.D isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ille serbest bırakıldı. - ISPARTA