Isparta'da Otobüs Kazası: Şoför Bayıldı

Şarampole devrilen otobüsün görüntüleri ortaya çıktı: Şoförün korkudan bayıldığı anlar kamerada

ISPARTA - Isparta-Afyonkarahisar Karayolu'nda iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır, toplam 27 kişi yaralandı. Kaza anı, tur otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yolcuların yaşadığı panik ve korku dolu anlar yer alırken, şoförün ise bilincinin kaybolduğu anlar yer aldı.

Kaza, sabah saat 05.50 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Gönen ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan A. yönetimindeki 06 EIU 487 plakalı Isparta Petrol firmasına ait yolcu otobüsü, kavşaktaki dönüş cebinden ana yola çıkan Mehmet A. idaresindeki 16 AUP 766 plakalı Ayhan Işık Turizm'e ait tur otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tur otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada tur otobüsünde bulunan 28 yolcudan 26'sı ile yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza, tur otobüsünün güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolcu otobüsünün yandan çarpması sonucu şarampole devrilen tur otobüsü içerisindeki yolcuların savrulduğu, panik ve korku dolu anlar yaşadığı görüldü. Otobüs içindeki yolcuların çığlıkları ve yaralandıkları anlar kameraya yansırken şoförün ise bilincinin kaybolduğu görüldü.