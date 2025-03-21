Isparta\'da Park Halindeki Araç Yayaya Çarptı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sürücüsüyle park halindeyken aniden harekete eden otomobil yayaya çarptı.

Kaza, dün saat 19.50 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Camikebir Mahallesi Eski Garaj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin G.B.'nin idaresindeki 32 AFA 210 plakalı araç, cadde üzerinde park halindeyken aniden hareket ederek solundan gelen Reşat Akın isimli yayaya çarptı. Kazada yaya Reşat Akın yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Çevredeki bir iş yerinin kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA