Isparta\'da Tefecilik Operasyonu

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gönen ilçesinde tefecilik şüphesiyle gerçekleştirilen operasyonda 15 imzalı açık senet ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gönen ilçesinde tefecilik suçuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir şüphelinin ikametinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada, 15 adet imzalı açık senet, 1 cep telefonu, 1 sikke, 3 av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen deliller doğrultusunda şüpheli hakkında tefecilik suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ISPARTA