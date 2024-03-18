Isparta'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Kaza, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Göksöğüt köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt K. (73) idaresindeki 03 AH 019 plakalı traktör, Ali Ç. (21) hakimiyetindeki 07 ACM 98 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Osman Ç. (29) ve Kasım Ç. (29) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Mevlüt K.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da traktör ile otomobil çarpışması: 4 yaralı - Son Dakika
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