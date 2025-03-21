Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, üzerinde 118 uyuşturucu hap ve 18 gram bonzai ele geçirilen şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 19 Mart Çarşamba günü Merkez ilçede gerçekleştirilen operasyonda, Y.E.G. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 118 adet uyuşturucu içerikli hap ve 18 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - ISPARTA