Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu
25.07.2025 11:54
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Isparta'da düzenlenen operasyonda 32 ecstasy hap ve metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta girişinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda 32 ecstasy hap, metamfetamin ve aparat ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da geçtiğimiz gün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ana yol ve tali yollarda uyuşturucu madde ticareti ve naklinin önlenmesine yönelik analiz faaliyetleri gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, 32 adet ecstasy hap, 0,91 gram metamfetamin ve 1 adet aparat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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