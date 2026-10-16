Isparta Keçiborlu'da midibüs tıra çarptı, 17 yaralı; Vali Erin hayati risk yok dedi - Son Dakika
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Isparta Keçiborlu'da midibüs tıra çarptı, 17 yaralı; Vali Erin hayati risk yok dedi

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Isparta Keçiborlu\'da midibüs tıra çarptı, 17 yaralı; Vali Erin hayati risk yok dedi
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı; kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi; Isparta Valisi Abdullah Erin, yaralılardan hayati tehlikesi bulunan olmadığını açıkladı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.50 sıralarında Keçiborlu-Afyonkarahisar-Sandıklı yolu üzerindeki Keçiborlu-Uluborlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 32 AEY 751 plakalı servis midibüsü, aynı yönde seyreden 15 AEV 417 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada servis aracında bulunan 17 kişi yaralanırken, tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, kaza yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Erin, yaptığı açıklamada kazanın ardından polis, jandarma, acil sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin hızla olay yerine sevk edilerek, müdahalede bulunduğunu belirtti. Yaralı 17 kişinin hastanelere sevklerinin ivedilikle sağlandığını aktaran Erin, "Çok şükür, yaralılarımızdan hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız yoktur" ifadelerini kullandı.

Vali Erin, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifa temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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