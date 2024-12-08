İsrail'den Şam'a Hava Saldırısı

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İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da bir binaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef aldı. Adı açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, İsrail ordusunun Şam'ın Kafr Sousa bölgesindeki İranlı bilim adamlarının füze geliştirdiği iddia edilen bir araştırma merkezine üç hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırıdaki can ve mal kaybı bilinmiyor. - TEL AVİV