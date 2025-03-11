İsrail'den Suriye'ye 17 Hava Saldırısı

İsrail ordusunun Suriye'nin Dera şehri kırsalındaki Cebeb ve İzra bölgelerinde bulunan askeri üslere yönelik en az 17 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ordusu, Suriye'nin askeri altyapısını hedef alan saldırılarına yenilerini ekledi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Dera şehri kırsalındaki Cebeb ve İzra bölgelerinde bulunan askeri üsleri hedef aldı. En az 17 hava saldırısı gerçekleştirilerek üslerde bulunan askeri teçhizatın imha edildiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılarını artırmıştı

İsrail ordusu, Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından ülkeye yönelik saldırılarını artırmıştı. İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, eski rejimden kalan askeri altyapıyı hedef alan saldırıların İsrail'in güvenliği için gerekli olduğu iddia edilmişti. - ŞAM