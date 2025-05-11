İsrail'in Hudeyde'ye Hava Saldırısı

İsrail, Yemen'in Hudeyde kentine hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Yemen'e yönelik saldırılarına devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husilere bağlı İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Ras Isa, Hudeyde ve Salif için yayınladığı tahliye uyarısının ardından Hudeyde kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor. İsrail, saldırıyla ilgili açıklama yapmadı. - SANA