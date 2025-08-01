İsrailli Yerleşimcilerden Saldırı - Son Dakika
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İsrailli Yerleşimcilerden Saldırı

01.08.2025 11:54
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El Halil yakınlarındaki Susya köyünde yerleşimciler, bir aileye ait evi kundakladı.

İsrailli yerleşimciler, dün gece Batı Şeria'daki El Halil şehrinin yakınlarındaki Susya köyünde bir ailenin evine zorla girerek, haneyi ve köydeki yabancı aktivistlere ait aracı kundakladı.

İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırgan eylemleri devam ediyor. Yerleşimciler, dün gece saatlerinde Batı Şeria'daki El Halil şehrinin güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde bulunan Susya köyünde bir ailenin evine zorla girdi. Saldırganlar, Shareiteh ailesinin ve yabancı dayanışma aktivistlerinin bulunduğu eve bir gaz sıktıktan sonra evdeki mobilyaları ateşe verdi. Saldırganlar, bir aktivistin evin önünde park halindeki aracını da kundakladı. Araçtaki alevler bahçedeki su deposuna da sıçradı. Yerleşimciler bir başka eve de taş ve molotof kokteyliyle saldırdı ancak alevler yayılmadan bölge halkı tarafından söndürüldü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olaya ilişkin İsrail polisinden ise bir açıklama yapılmadı.

Başka bir ev daha kundaklanmıştı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Silwad kasabasında sabahın erken saatlerinde evleri ve arabaları ateşe verdiği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bölge halkı, Hamis Ayyad'ın (40) beraberindeki kişilerle yangını söndürmeye çalışırken dumandan zehirlendiğini aktarmıştı. Filistinli kaynaklar, ayrıca Batı Şeria'daki Khirbet Abu Falah ve Rammun köylerinin de İsrailli yerleşimcilerin saldırılarının hedefinde olduğunu açıklamıştı.

Oscar ödüllü filmin yönetmenlerinden birinin köyü

Oscar ödülü kazanan, Filistin ve İsrailli aktivistlerin birlikte çektiği "No Other Land" (Başka Toprak Yok) belgeselinin yönetmenlerinden Hamdan Ballal de Susya köyünde yaşıyordu. Ballal, geçtiğimiz mart ayında İsrailli yerleşimcilerin köye gerçekleştirdiği başka bir saldırının ardından gözaltına alınmıştı. - EL HALİL

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

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