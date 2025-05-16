İstanbul'da 119 Torbacı Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 119 Torbacı Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, NARKOKAPAN-İSTANBUL operasyonunda 119 torbacının gözaltına alındığını duyurdu.

16.05.2025 16:07
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Bakan Yerlikaya: "'NARKOKAPAN-İSTANBUL' operasyonumuzda 119 torbacı gözaltına alındı"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 119 torbacının yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'NARKOKAPAN-İSTANBUL' operasyonu ile uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarla 119 torbacının yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

"Uyuşturucu Madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz operasyonlar kapsamında 119 torbacı yakalandı. 70'i tutuklandı. 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 7 ay sürdü. Bu 7 aylık süreçte, İstanbul'da jandarma bölgesi yeniden mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi. Akabinde operasyona başladık. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, İstanbul'un Esenyurt, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Beyoğlu, Zeytinburnu, Avcılar, Büyükçekmece, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Arnavutköy ilçelerinde; narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan; 432 Jandarma personeli, 55 Jandarma Asayiş Timi, 8 Özel Eğitimli Narkotik Köpeği ve 3 Jandarma Motorlu Asayiş Timinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik. Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz. İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 119 Torbacı Yakalandı - Son Dakika

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