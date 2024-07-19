İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul merkezli 6 ilde elebaşılığını Abdullah Çapkan (Yurt Dışı Firar) ve Ramazan Taş'ın (Cezaevinde) yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-9' operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı. 46'sı tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi." - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da 2 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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