İstanbul'da 94 Bin Korsan Kitap Ele Geçirildi

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İstanbul'da 94 bin 587 korsan kitaba el konuldu

Ataşehir'de 4 depoya baskın yapan polis 3 şüpheliyi gözaltına alırken, el konulan korsan kitaplar emniyette sergilendi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen 4 ayrı operasyonda, bandrolsüz olduğu belirlenen 94 bin 587 korsan kitap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de 4 adreste piyasaya sürülmeye hazır korsan kitap depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından söz konusu adreslere önceki gün operasyon düzenleyen ekipler, bandrolsüz ve korsan olduğu belirlenen süreli yayınlar ile çeşitli ders kitaplarının da aralarında bulunduğu 94 bin 587 kitap ve bin 100 CD ile DVD ele geçirdi. Baskında toplam 95 bin 687 ürüne el konulurken, 3 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Çeşitli yayınevlerine ait olduğu ifade edilen korsan ürünlerin piyasa değerinin 140 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

Haklarında 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet" suçları kapsamında tahkikat başlatılan ve gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.