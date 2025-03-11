İstanbul'da Belediyelere Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika
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İstanbul'da Belediyelere Yolsuzluk Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlamak amacıyla bazı belediyelerde usulsüz ihalelere karışıldığı iddiaları üzerine 32 şüpheliyi gözaltına aldı. Sarıyer Belediyesi’nin de dahil olduğu soruşturma, örgütün ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğu 'İhtiyaç Komitesi' üzerinden yürütülüyor.

11.03.2025 22:51
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İstanbul'da aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu bazı belediyelere soruşturma

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlanması amacıyla aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu belediyelerde usulsüz ihaleye karışılması iddiasına ilişkin 32 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Maltepe Eski Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', Hasan Hayri İnönü ve Abdurrahman Emir Sarıgül'ün 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C silahlı terör örgütünün ihtiyaçlarını gidermek ve finansal destek sağlamak amacıyla 'İhtiyaç Komitesi' kurulduğu tespit edildi. Sözde komite içerisinde Doğan K. ve Yunus B. isimli şahısların 2014-2016 yılları arasında aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu bazı belediyelerle görüşerek örgüt adına finansal destek talep ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, örgütün işçi yapılanması tarafından Kazova Tekstil isimli firmanın örgüt tarafından ele geçirildiği, bu firmanın 2014-2015 yılları arasında Sarıyer Belediyesi ve bazı belediyeler tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği ve ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı aktarıldı. Ayrıca, söz konusu belediyeler hakkında Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan firmaya verildiği, piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı ve ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği kaydedildi. Ayrıca ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitler bulunduğu da belirlendi.

Konuya ilişkin 34 adrese düzenlenen operasyonda aralarında Sarıyer'in de bulunduğu bazı belediyelerden 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin güncel faaliyetlerine ilişkin SGK kayıtlarında yapılan incelemelerde, K.Ö. isimli şahsın olay tarihinde bir ilçenin eski belediye başkan yardımcısı olduğu güncelde ise İBB'de müdür olarak görev kaydı olduğu, bazı şüphelilerin ise söz konusu belediyelerde müdür, teknisyen ve memur gibi görevlerinin olduğu belirtildi. Bazı şüphelilerin ise görevlerinden emekli oldukları belirlendi.

Soruşturma kapsamında ayrıca, Maltepe Eski Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', Hasan Hayri İnönü ve Abdurrahman Emir Sarıgül'ün ise 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı da öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Belediyelere Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika

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