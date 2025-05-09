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İstanbul'da Bıçaklı Saldırı

İstanbul\'da Bıçaklı Saldırı

Arnavutköy'de pompa görevlisi, işten atma sebebiyle mesai arkadaşını bıçakladı. Olay güvenlik kamerasında.

09.05.2025 09:46
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İstanbul'un Arnavutköy'de Petrol Ofisi'nin bir akaryakıt istasyonunda bir pompa görevlisi, işten atılma sebebi olarak gördüğü mesai arkadaşını bıçaklamıştı. Arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralanan Mert Toraman, o anları anlattı.

Önceki gün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Petrol Ofisi isimli firmaya ait akaryakıt istasyonunda gerçekleşen olayda, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan 2 kişi arasında çıkan tartışma sonucunda işletme yetkilileri bir kişinin işine son vermişti. İşine son verilen şahıs bir kaç saat sonra istasyona geri dönerek, işten çıkartılmasına sebep olduğunu düşündüğü mesai arkadaşını bacağından bıçaklamıştı. Yaralı şahıs yere yığılırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen yaralı genç kavga anları anlattı.

O anları anlattı

Birer gün arayla işe girdiklerini söyleyen Mert Toraman, "Biz o kişiyle birer gün arayla işe girdik. İkimiz de yeni işe girmiştik. Benim de ilk iş günümdü. Orada çalışan bir abla işle alakalı yanlış yaptığı bir şeyi söyleyerek onu uyardı. Bu şahıs ablaya hakaretler etmeye başladı. Ben araya girerek saygılı olmasını söyledim. Ben arkamı döndüm giderken iki kadına yumruk attığını gördüm. Araya girdim. Daha sonra patronlarımız gelerek işine son verdi, bir müddet telefonla konuştu gitti. Olaydan bir kaç saat sonra geri geldi ve beni arkamdan saldırarak bıçakladı. Ben orayı görüp bir şey demeseydim vicdan azabı çekecektim. Şu an vicdan azabı çekmiyorum. Karşısındaki kadına yumruk atıyordu. Ben müdahale ettim ceza almasını istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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