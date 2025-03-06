İstanbul'da Cinsel İstismar Davası

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İstanbul'da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Zoroğlu'nun 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.