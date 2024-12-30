İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 30 Gözaltı

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İstanbul'da silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgeleri ile bağlantı kurarak Türkiye'de eylem yapma hazırlığında olduğu değerlendirilen 46 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgeleri ile bağlantı kurduğu ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapma hazırlığında olduğu değerlendirilen yabancı terörist olduğu belirlenen 46 şüpheliye yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda firari olduğu belirlenen 16 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL