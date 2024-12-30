İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 8 Gözaltı

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, örgüt mensuplarıyla irtibatı bulunan ve örgütün propagandasını yaparak, örgüt adına finans desteği sağladığı tespit edilen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. 7 ilçede 14 adrese düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. - İSTANBUL