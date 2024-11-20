İstanbul'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

74 yasadışı sığınmacı ve 2 organizatör yakalandı, sınır dışı işlemleri başlatıldı.

20.11.2024 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 74 yasadışı sığınmacı ve 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler için sınır dışı işlemi başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve ilçe ekipleri, göçmen kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kaçak göçmenlere yönelik 18 Kasım'da yürütülen çalışmalarda, pazartesi akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde tespit edilen 10 farklı adresteki şok evlerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Söz konusu evlere yapılan baskınlarda 65 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Operasyonun devamında ise Gaziosmanpaşa ilçesinde 10 mobil göç aracı, 165 polis, 23 göç uzmanı ile yapılan düzensiz göçmen uygulamasında, 504 yabancı kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda 9 düzensiz göçmen daha yakalanarak sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İnsan kaçakçılığı yapan 2 organizatörün emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, yakalanan kaçak göçmenler için sınır dışı işleminin başlatıldığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Göçmenler, Operasyon, istanbul, Politika, 3-sayfa, Göçmen, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:43 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı
08:26 Şahan Gökbakar’dan CHP lideri Özgür Özel’e tepki Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
07:36 Trump’tan doktor Mehmet Öz’e kritik görev Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
13:53 Kamyon inşaat iskelesine çarptı:1’i ağır 3 yaralı Kamyon inşaat iskelesine çarptı:1'i ağır 3 yaralı
13:38 Gelin, düğünün başlamasına yarım saat kala damadın amcası ile ilişkiye girerken basıldı Gelin, düğünün başlamasına yarım saat kala damadın amcası ile ilişkiye girerken basıldı
13:36 Yılbaşı sahnelerinde milyonluk yarış Kim ne kadar kazanacak Yılbaşı sahnelerinde milyonluk yarış! Kim ne kadar kazanacak?
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
13:27 Süper Lig’de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide
13:24 Beyoğlu’nda sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı vurdu Beyoğlu'nda sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı vurdu
13:21 Yenidoğan Çetesi davası dünya basınında Yenidoğan Çetesi davası dünya basınında
13:20 FIFA, Pendikspor’a üç dönem transfer yasağı getirdi FIFA, Pendikspor'a üç dönem transfer yasağı getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 09:25:32. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.