Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün İstanbul'da başlayan kar yağışı devam ediyor.
Kentin çeşitli noktalarında aralıklarla yağan kar, zaman zaman vatandaşların zorluk yaşamasına sebep oluyor.
Anadolu yakasındaki bir çok noktada etkili olan kar yağışı, yolların beyaz örtü ile kaplanmasına sebep oldu.
Beylikdüzü ve Esenyurt ilçesinde de bir çok nokta beyaz örtüye teslim oldu.
Esenyurt'ta karla kaplanan sokaklarda, çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.
Kar yağışından etkilenen Hadımköy'de araçlar yolda kaldı. Bazı sürücülerin araçlarından inerek itmeye çalıştıkları görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
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