Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
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Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün İstanbul'da başlayan kar yağışı devam ediyor. Kentin çeşitli noktalarında aralıklarla yağan kar, yolların beyaz örtü ile kaplanmasına sebep oldu.

06.02.2025 21:53
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün İstanbul'da başlayan kar yağışı devam ediyor.

Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı

YOLLAR BEYAZ ÖRTÜ İLE KAPLANDI

Kentin çeşitli noktalarında aralıklarla yağan kar, zaman zaman vatandaşların zorluk yaşamasına sebep oluyor.

Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı

Anadolu yakasındaki bir çok noktada etkili olan kar yağışı, yolların beyaz örtü ile kaplanmasına sebep oldu.

Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı

ESENYURT'TA KARTOPU SAVAŞI

Beylikdüzü ve Esenyurt ilçesinde de bir çok nokta beyaz örtüye teslim oldu.

Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı

Esenyurt'ta karla kaplanan sokaklarda, çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı

HADIMKÖY'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Kar yağışından etkilenen Hadımköy'de araçlar yolda kaldı. Bazı sürücülerin araçlarından inerek itmeye çalıştıkları görüldü.

Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
Kartpostallık görüntüler! İstanbul\'a lapa lapa kar yağdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Security Spcialist:
    Korkmayın Eko Eşeko Lu gereken önlemleri almış :)) 7 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aman Esenyurt'ta her Pislik var karda kapattı Pislikleri 1 0 Yanıtla
  • vasfi demir:
    Bağcılar'da bir kaç tane yağdı mk 0 0 Yanıtla
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