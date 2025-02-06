Kartpostallık görüntüler! İstanbul\'a lapa lapa kar yağdı

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Başakşehir\'de kar yağışı etkili oluyor; bazı araçlar yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün İstanbul'da başlayan kar yağışı devam ediyor.

YOLLAR BEYAZ ÖRTÜ İLE KAPLANDI

Kentin çeşitli noktalarında aralıklarla yağan kar, zaman zaman vatandaşların zorluk yaşamasına sebep oluyor.

Anadolu yakasındaki bir çok noktada etkili olan kar yağışı, yolların beyaz örtü ile kaplanmasına sebep oldu.

ESENYURT'TA KARTOPU SAVAŞI

Beylikdüzü ve Esenyurt ilçesinde de bir çok nokta beyaz örtüye teslim oldu.

Esenyurt'ta karla kaplanan sokaklarda, çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

HADIMKÖY'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Kar yağışından etkilenen Hadımköy'de araçlar yolda kaldı. Bazı sürücülerin araçlarından inerek itmeye çalıştıkları görüldü.