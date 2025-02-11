İstanbul\'da Kar Yağışı Devam Ediyor

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İstanbul'da Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından gün içinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. İstanbul'da Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından beklenen kar yağışı sabah saatlerinde itibaren etkili oldu. Kar yağışı akşam saatlerinde de Eyüpsultan Ayvansaray'da etkisini sürdürüyor. İş çıkışında kar yağışına yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. - İSTANBUL