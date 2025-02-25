İstanbul'da Para Sahteciliği Operasyonu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'parada sahtecilik' suçunu işlediği tespit edilen 23 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'parada sahtecilik' suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21 Şubat tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde 23 şüpheli gözaltına alındı.

8 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin iş ve ev adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte döviz ve Türk Lirası cinsinden para ile 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 15 şüpheli serbest bırakıldı. - İSTANBUL